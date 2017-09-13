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«Црвена Звезда» – БАТЭ. Коэффициент на победу борисовчан достигает 6,3
14.09.2017 09:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня состоится матч 1-го тура группового раунда Лиги Европы «Црвена Звезда» – БАТЭ.
Букмекеры уверены в победе сербской команды.
«Марафон» на победу БАТЭ выставил коэффициент 6,3, на победу «Црвены Звезды» – 1.67, на ничью – 3,8
William Hill оценил победу борисовчан коэффициентом 5.5, победу сербского клуба – 1,7.
Матч «Црвена Звезда» – БАТЭ состоится сегодня в 22.05 по белорусскому времени.
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Сегодня состоится матч 1-го тура группового раунда Лиги Европы «Црвена Звезда» – БАТЭ.
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