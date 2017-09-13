ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Црвена Звезда» – БАТЭ. Коэффициент на победу борисовчан достигает 6,3

14.09.2017 09:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Сегодня состоится матч 1-го тура группового раунда Лиги Европы «Црвена Звезда» – БАТЭ.

Букмекеры уверены в победе сербской команды.

«Марафон» на победу БАТЭ выставил коэффициент 6,3, на победу «Црвены Звезды» – 1.67, на ничью – 3,8

William Hill оценил победу борисовчан коэффициентом 5.5, победу сербского клуба – 1,7.

Матч «Црвена Звезда» – БАТЭ состоится сегодня в 22.05 по белорусскому времени.

 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня состоится матч 1-го тура группового раунда Лиги Европы «Црвена Звезда» – БАТЭ.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Ирина Кривко: увидев в плане тренировки на 4 часа, испытала шок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика