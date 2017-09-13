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«Динамо» Минск – «Лада». Волков провел 50-й матч подряд без заброшенных шайб в КХЛ

14.09.2017 09:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий минского «Динамо» Артем Волков не смог забросить в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Лады». Это 50-й матч 32-летнего форварда подряд без заброшенных шайб в КХЛ.

Последний раз Волков отличался в составе «Авангарда» в игре против минского «Динамо» 12 декабря 2014 года.

С тех пор Волков провел 50 матчей, нанес 34 броска по воротам соперников, сделал 4 результативные передачи.

Отметим, всего на счету Волкова 54 игры в КХЛ, в которых он набрал 5 (1+4) очков. Среднее время на площадке – 10 мин 17 секунд.

 
 
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Нападающий минского «Динамо» Артем Волков не смог забросить в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Лады».

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