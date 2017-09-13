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НХЛ. Евенко отправился в тренировочный лагерь «Калгари»

14.09.2017 09:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник сборной Беларуси Олег Евенко отправился в тренировочный лагерь клуба НХЛ «Калгари Флэймс».

Отметим, что сейчас хоккеист является свободным агентом.

В минувшем сезоне Евенко провел 49 игр в регулярном сезоне АХЛ, где набрал 6 (0+6) очков, при показателе полезности «+6». На ЧМ-2017 игрок обороны провел 7 игр, где не набрал ни одного очка, при показателе полезности «-9».

 
 
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Защитник сборной Беларуси Олег Евенко отправился в тренировочный лагерь клуба НХЛ «Калгари Флэймс».

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