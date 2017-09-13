|
Беларусь опустилась на 77-е место в рейтинге ФИФА, Люксембург поднялся на 35 мест
14.09.2017 11:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сборная Беларуси опустилась на 6 позиций в сентябрьском рейтинге ФИФА.
1. (2) Германия – 1606 очков
2. (1) Бразилия – 1590
3. (6) Португалия – 1386
4. (3) Аргентина – 1325
5. (9) Бельгия – 1265
6. (6) Польша – 1250
7. (4) Швейцария – 1210
8. (10) Франция – 1208
9. (7) Чили – 1195
10. (8) Колумбия – 1191…
23. (19) Швеция – 918
24 (27). Украина – 888
29. (36) Голландия – 819…
36 (52). Болгария – 739…
64. (62) Россия – 558…
77. (71) Беларусь – 454…
101. (136) Люксембург – 343
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сборная Беларуси опустилась на 6 позиций в сентябрьском рейтинге ФИФА.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии