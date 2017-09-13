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Беларусь опустилась на 77-е место в рейтинге ФИФА, Люксембург поднялся на 35 мест

14.09.2017 11:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сборная Беларуси опустилась на 6 позиций в сентябрьском рейтинге ФИФА.

1. (2) Германия – 1606 очков

2. (1) Бразилия – 1590

3. (6) Португалия – 1386

4. (3) Аргентина – 1325

5. (9) Бельгия – 1265

6. (6) Польша – 1250

7. (4) Швейцария – 1210

8. (10) Франция – 1208

9. (7) Чили – 1195

10. (8) Колумбия – 1191…

23. (19) Швеция – 918

24 (27). Украина – 888

29. (36) Голландия – 819…

36 (52). Болгария – 739…

64. (62) Россия – 558…

77. (71) Беларусь – 454…

101. (136) Люксембург – 343

 
 
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Сборная Беларуси опустилась на 6 позиций в сентябрьском рейтинге ФИФА.

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