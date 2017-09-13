ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Глеб, Горлукович, Галыгин сыграют в матче сборной звезд союзного Государства Беларуси и России с командой руководства Гродно

14.09.2017 12:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Состав сборной звезд союзного Государства Беларуси и России на матч с командой руководства города Гродно.

1. Юрий Давыдов (группа Зодчие) – музыкант, композитор, лидер группы «Зодчие»(из которой вышли Юрий Лоза и Валерий Сюткин), Президент футбольного клуба «Старко», организатор Акции «Под флагом Добра!».

2. Виктор Зинчук – Заслуженный артист России, золотая гитара России. Российский гитарист-виртуоз, композитор, аранжировщик. Ассоциированный профессор международной академии наук Сан-Марино, доцент Московского государственного университета культуры и искусств.

3. Александр Шевченко – российский певец, продюсер, музыкант, композитор («Будет все как ты захочешь», «Я тебя не буду искать», «Вместе и навсегда»)

4. Сергей Крылов – российский певец, шоумен и актёр, руководитель организации «Союз детей России» («Дева-девочка моя», «Стюардесса по имени Жанна» и др.).

5. Михаил Гребенщиков – российский певец, финалист проекта «Фабрика Звёзд» («Танцы-обниманцы», «Булки» и др.)

6. Гарик Богомазов (экс солист «Отпетые Мошенники») – исполняет золотые хиты группы в DJ обработках.

7. Вадим Галыгин – шоумен, телеведущий, артист разговорного жанра, выступает в программе Comedy Club на телеканале ТНТ.

8. Викулов Иван — солист Московского театра оперетты.

9. Иванов Павел — солист Московского театра оперетты.

10. Ромарио – российский музыкант, певец, композитор, лидер группы «Ромарио» (автор хитов «Москва-Нева», «Город счастливых людей»).

11. Альберт Скороход (*К) — руководитель и капитан футбольной команды звезд белорусской эстрады «АРТ-Старс», мастер спорта международного класса по кикбоксингу, рекордсмен книги рекордов Гиннеса-2006 г., композитор и певец

12. Тенгиз Думбадзе – автор, ведущий и руководитель творческой группы программы «Дыхание планеты» (телеканал ОНТ).

13. Александр Глеб – Футболист, полузащитник, вице-чемпион Германии 2003, финалист Суперкубка Англии 2005, финалист ЛЧ-2006, финалист Кубка английской Лиги 2007, обладатель Кубка Испании 2009, чемпион Испании 2009, обладатель Лиги Чемпионов 2009.

14. Сергей Минский – певец, продюсер и шоумен.

15. Виктор Васильев – российский телеведущий, актёр, бывший капитан команды КВН «Сборная Санкт-Петербурга» и резидент проекта «Comedy Club»

16. Анатолий Длусский – актер театра «Христофор», автор и исполнитель.

17. Юрий Зинченко – актер театра СХТ и руководитель театра кукол.

18. Женя Булка – шоумен, телеведущий (телеканал ОНТ)

19. Валерий Дайнеко – советский и белорусский музыкант, заслуженный артист Белорусской ССР, участник ВИА «Песняры» (1977—1992), солист ансамбля «Белорусские песняры» с 1998 года

20. Сергей Жбанков – киноактер («Стиляги», «Белые росы. Возвращение»), Минский драматический театр им. М. Горького. Ведущий телепередачи Калыханка.

21. Анзор Алимирзоев – актер артист Белорусского Государственного Академического Музыкального Театра.

22. Иван Эйсмонт – ведущий Первого национального телеканала, заместитель председателя Белтелерадиокомпании.

23. Илья Кононов – шоумен, популярный телеведущий телеканала МУЗ ТВ и БТ.

24. Волчок Александр – Музыкальный руководитель и клавишник группы «Дельта»

25. Андрей Конопелько – Гитарист группы «Дельта»

26. Егор Хрусталев – автор и ведущий телеканала СТВ, композитор, продюсер.

27. Дмитрий Смольский – певец, композитор и руководитель группы Талант.

28. Сергей Горлукович – ветеран футбола, советский и российский футболист (уроженец Гродненской области), экс-игрок «Динамо» (Минск), «Локомотив» (Москва), «Боруссия» (Дортмунд), «Байер» (Леверкузен), «Алания» (Владикавказ), «Спартак» (Москва). Олимпийский чемпион 1988 года в составе сборной СССР, вице-чемпион Германии, четырёхкратный чемпион России;

29. Виталий Леденев – ветеран футбола, экс-игрок «Динамо» (Минск), «Маккаби» (Хайфа), «Банац» (Аримения), «Интер» (Азербайджан), «Дачия» (Молдова), «Олимпия» (Польша), игрок сборной Беларуси;

30. Александр Богайчук – ветеран футбола, экс-игрок мозырского МПКЦ, брестского «Динамо», бобруйской «Белшины», «Жальгирис» Вильнюс, израильских «Маккаби» и «Хапоэль Ирони» и украинского «Нефтяника». Серебряный и бронзовый призер чемпионата Беларуси по футболу. Выступал за молодежную сборную страны.

В составе возможны изменения, отмечает art-stars.by.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Состав сборной звезд союзного Государства Беларуси и России на матч с командой руководства города Гродно.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Беларусь опустилась на 77-е место в рейтинге ФИФА, Люксембург поднялся на 35 мест
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика