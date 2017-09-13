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Стало известно расписание соревнований зимней Олимпиады-2018

14.09.2017 13:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Организационный комитет Пхенчхана-2018 опубликовал расписание соревнований XXIII зимних Олимпийских игр.

9 февраля пройдет церемония открытия Игр. Накануне состоятся первые матчи в керлинге, а также соревнования в прыжках на лыжах с трамплина.

Первые комплекты медалей будут разыграны 10 февраля. В этот день определятся победители и призеры в биатлоне, лыжных гонках, прыжках на лыжах с трамплина, шорт-треке и конькобежном спорте.

25 февраля, в последний день соревнований будут разыграны награды в хоккее, керлинге, лыжных гонках и бобслее, а также состоится церемония закрытия Олимпиады.

Билеты на соревнования зимних Игр стоят от 15 евро, на церемонию открытия – от 168 евро.

Стоимость самого дорогого билета на церемонию открытия составляет 1,5 миллиона вон (около 77 тысяч рублей), самого бюджетного — 220 тысяч вон (около 11 тысяч рублей), но билеты этой ценовой категории пока готовятся к поступлению в продажу.

 
 
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Организационный комитет Пхенчхана-2018 опубликовал расписание соревнований XXIII зимних Олимпийских игр.

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