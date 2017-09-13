|
Стало известно расписание соревнований зимней Олимпиады-2018
14.09.2017 13:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Организационный комитет Пхенчхана-2018 опубликовал расписание соревнований XXIII зимних Олимпийских игр.
9 февраля пройдет церемония открытия Игр. Накануне состоятся первые матчи в керлинге, а также соревнования в прыжках на лыжах с трамплина.
Первые комплекты медалей будут разыграны 10 февраля. В этот день определятся победители и призеры в биатлоне, лыжных гонках, прыжках на лыжах с трамплина, шорт-треке и конькобежном спорте.
25 февраля, в последний день соревнований будут разыграны награды в хоккее, керлинге, лыжных гонках и бобслее, а также состоится церемония закрытия Олимпиады.
Билеты на соревнования зимних Игр стоят от 15 евро, на церемонию открытия – от 168 евро.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Организационный комитет Пхенчхана-2018 опубликовал расписание соревнований XXIII зимних Олимпийских игр.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии