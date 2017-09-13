Сингаевский покидает пост главного тренера мужской сборной Беларуси

Мужскую сборную Беларуси по волейболу возглавит новый тренер. Нынешний рулевой национальной команды Александр Сингаевский после заседания тренерского совета изъявил желание сосредоточиться на работе со «Строителем».

Национальная сборная не смогла квалифицироваться на чемпионат Европы, который завершился в сентябре 2017 года в Польше победой волейболистов России. Александр Сингаевский ранее сменил на посту наставника главной команды Виктора Сидельникова, который дважды выводил белорусскую дружину в финальную стадию континентального форума.

Федерацией волейбола на освобождающийся пост рассматриваются несколько специалистов, в том числе из-за рубежа. Однако наиболее вероятными кандидатами являются молодой тренер Олег Миканович и один из самых авторитетных белорусских специалистов Виктор Бекша.

Председатель БФВ Александр Пясецкий на заседании тренерского совета также рассказал, что в планах заявить мужскую сборную в «Бриллиантовую лигу», которая будет организована Европейской конфедерацией волейбола в следующем сезоне вместо нынешней Евролиги.