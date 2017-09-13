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Евробаскет-2017. 1/2 финала. Испания против Словении
14.09.2017 13:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
В четверг, 14 сентября, в Стамбуле в рамках 1/2 финала чемпионата Европы-2017 Испания Пау и Марка Газолей сыграет со Словенией Горана Драгича и Луки Дончича.
Евробаскет-2017
Турция
Плей-офф
1/2 финала
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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В четверг, 14 сентября, в Стамбуле в рамках 1/2 финала чемпионата Европы-2017 Испания Пау и Марка Газолей сыграет со Словенией Горана Драгича и Луки Дончича.
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