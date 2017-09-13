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УЕФА не накажет Игуаина, показавшего средний палец болельщикам «Барселоны»
14.09.2017 14:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий
Во время игры у форварда возник конфликт с болельщиками каталонской команды. На 87-й минуте Игуаин был заменен, и по пути на скамейку он показал средний палец зрителям. Жест попал в объектив телекамер.
Ни главный судья матча Дамир Скомина, ни делегат
«Ювентус» обратился в УЕФА, чтобы узнать, поступили ли какие-либо жалобы на аргентинца, и выяснилось, что таких жалоб нет.
Таким образом, нападающий избежит дисциплинарных санкций. Ситуация может измениться лишь в том случае, если
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Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин избежит дисциплинарного наказание по итогам матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (0:3).
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