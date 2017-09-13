Американский защитник Саддлер перешел в «Цмокі»

Баскетбольный клуб «Цмокі-Мінск» и Девон Саддлер (26 лет, 188 см) договорились о сотрудничестве. Американский защитник уже приступил к тренировкам вместе с нашей основной командой.

Девон Саддлер провел 4 года в университете Делавэр, выступая за баскетбольную команду в NCAA. В 124 матчах наш новичок набирал по 17.4 очка при 4.3 подбора и 2.7 передачи за 36 минут в среднем. Девон является рекордсменом университетской команды по набранным очкам (2222) за всю историю Делавэра.

Девон не был выбран на драфте, поэтому свою профессиональную карьеру начал в Европе: Италия, затем Хорватия и Венгрия. В сезоне 2016/17 Саддлер даже играл против «Цмокаў» в составе «Керменда»: защитник набрал 8 очков, совершил 3 подбора и 3 передачи, а его команда одержала победу в матче Кубка ФИБА (90:74).

Девон прилетел в Минск и готовится к квалификации Лиги чемпионов вместе с командой. Он будет выступать под первым номером.