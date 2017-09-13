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Александр Шумидуб: «Энрот доказывает свой высокий уровень. Другой вопрос, что в команде пока немало проблем: забивать некому, обороняться некому»

14.09.2017 12:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский специалист Александр Шумидуб поделился мнением об игре минского «Динамо» на старте сезона.

— Приятно, что вошли в восьмерку. Но так или иначе это лишь первый шажок — надо и дальше продолжать. Сейчас только старт сезона. Поэтому многие команды в таблице пока качает, как корабли по волнам: то вверх, то вниз.

— После игры против «Лады» Юнас Энрот лидирует в КХЛ по количеству «сухих» игр. Что скажете?

— Когда «Динамо» проигрывало и многие почему-то накинулись на Юнаса Энрота, я уже говорил, что это хороший вратарь и будет нормально играть, как только команда подстроиться под него, а он — под команду. И сейчас Энрот доказывает свой высокий уровень. Другой вопрос, что в команде пока немало проблем: забивать некому, обороняться некому. Вот в чем беда. А вратари у нас есть, – сказал Шумидуб.

 
 
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Белорусский специалист Александр Шумидуб поделился мнением об игре минского «Динамо» на старте сезона.

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