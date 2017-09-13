Павел Воробей: «Мечтал попасть в минское «Динамо», но мой агент не нашел общего языка со спортивными функционерами клуба»

Белорусский защитник «Куньлуня» Павел Воробей рассказал, почему не перешел в минское «Динамо».

- Вами интересовалось минское «Динамо»? Почему не удалось попасть в этот клуб? Ведь он флагман белорусского хоккея.

– Да, интересовалось, и, конечно, я, как каждый молодой хоккеист, мечтал попасть в главный клуб своей страны. Но мой агент не нашел общего языка со спортивными функционерами «Динамо».

- Как вам работается с Майком Кинэном? Его называют Железный Майк – уже поняли, почему он получил такое прозвище?

– Очень интересно. У него все необычно для меня: и тренировочный процесс, и то, как строятся отношения в коллективе, и вообще организация всего процесса. Вот поэтому, я думаю, его и называют Железным – не потому, что он требует жесткой дисциплины и может резко разговаривать с игроками, таких тренеров много, а потому, что для него нет никаких мелочей. Он лично контролирует абсолютно всё: что где стоит в раздевалке, кто где сидит, на какой стене что висит, как обустроен массажный кабинет, как врачебный, в каком виде оставлена гостевая раздевалка перед приездом соперников. Вплоть до того, в какой комнате и в каком месте должны стоять мусорные корзины. При нем каждый член коллектива, вплоть до уборщиков, должен четко знать свой маневр, иначе быть беде. От игроков, естественно, требуется постоянно выкладываться не то что на 100, а на 150 процентов, – сказал Воробей.