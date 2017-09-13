|
Марсело подписал новый пятилетний контракт с «Реалом»
14.09.2017 15:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник Марсело продлил контракт с «Реалом».
Мадридский клуб устроил специальную церемонию, в рамках которой футболист поставил свою подпись под договором.
Новый контракт Марсело рассчитан до лета 2022 года. От лица «Реала» договор подписал президент клуба Флорентино Перес.
Марсело выступает за мадридскую команду с 2007 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Защитник Марсело продлил контракт с «Реалом».
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии