Марсело подписал новый пятилетний контракт с «Реалом»

Защитник Марсело продлил контракт с «Реалом».

Мадридский клуб устроил специальную церемонию, в рамках которой футболист поставил свою подпись под договором.

Новый контракт Марсело рассчитан до лета 2022 года. От лица «Реала» договор подписал президент клуба Флорентино Перес.

Марсело выступает за мадридскую команду с 2007 года.

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