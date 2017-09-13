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Новый стадион «Атлетико» стоит 310 млн евро. Клуб заплатит только 170 млн
14.09.2017 18:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стали известны финансовые детали строительства стадиона «Ванда Метрополитано», на котором «Атлетико» будет проводить домашние матчи.
Постройка сооружения обошлась ее владельцам в 310 миллионов евро. Клуб заплатит 170 миллионов.
Еще 140 миллионов – компенсация за землю, на которой стоял бывший стадион мадридцев «Висенте Кальдерон».
Первый матч на ультрасовременном стадионе вместимостью 68 тысяч зрителей «Атлетико» проведет 16 сентября с «Малагой» в рамках чемпионата Испании.
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Стали известны финансовые детали строительства стадиона «Ванда Метрополитано», на котором «Атлетико» будет проводить домашние матчи.
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