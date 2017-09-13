ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новый стадион «Атлетико» стоит 310 млн евро. Клуб заплатит только 170 млн

14.09.2017 18:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Стали известны финансовые детали строительства стадиона «Ванда Метрополитано», на котором «Атлетико» будет проводить домашние матчи.

Постройка сооружения обошлась ее владельцам в 310 миллионов евро. Клуб заплатит 170 миллионов.

Еще 140 миллионов – компенсация за землю, на которой стоял бывший стадион мадридцев «Висенте Кальдерон».

Первый матч на ультрасовременном стадионе вместимостью 68 тысяч зрителей «Атлетико» проведет 16 сентября с «Малагой» в рамках чемпионата Испании.

«Это величайшее самоубийство в истории клуба». Фаны «Атлетико» против перемен

 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стали известны финансовые детали строительства стадиона «Ванда Метрополитано», на котором «Атлетико» будет проводить домашние матчи.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Баклан станет новым символом стадиона «Зенита»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика