Баклан станет новым символом стадиона «Зенита»

Баклан станет новым символом стадиона «Крестовский», заявила директор по связям с общественностью «Зенита» Жанна Дембо на конференции Baltic Weekend 2017.

По словам Дембо, на стадионе появятся указатели-бакланы и ростовая кукла-баклан.

Бакланы стали известны после того, как в интервью вице-губернатор Петербурга Игорь Албин сказал, что бакланы – одна из причин повреждения крыши петербургского стадиона.

Бакланы угрожают стадиону «Зенита»