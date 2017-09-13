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Баклан станет новым символом стадиона «Зенита»
14.09.2017 18:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Баклан станет новым символом стадиона «Крестовский», заявила директор по связям с общественностью «Зенита» Жанна Дембо на конференции Baltic Weekend 2017.
По словам Дембо, на стадионе появятся указатели-бакланы и ростовая кукла-баклан.
Бакланы стали известны после того, как в интервью вице-губернатор Петербурга Игорь Албин сказал, что бакланы – одна из причин повреждения крыши петербургского стадиона.
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Баклан станет новым символом стадиона «Крестовский», заявила директор по связям с общественностью «Зенита» Жанна Дембо на конференции Baltic Weekend 2017.
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