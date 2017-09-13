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16 сентября в Ратомке пройдут решающие матчи Кубка Монте Кларка
14.09.2017 18:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
16 сентября в Ратомке пройдут решающие матчи Кубка Монте Кларка – нового международного турнира по американскому футболу, в котором принимают участие клубы из Беларуси, Украины, Эстонии, России и Литвы.
Столичные «Зубры» в финале примут «Титанов» из Тарту, а в матче за третье место киевские «Бунтари» сыграют со «Стражами» из Бреста.
Организаторы уже анонсировали, что все мероприятие пройдет в режиме шоу: полноценная разметка по примеру НФЛ, онлайн-трансляция со съемкой с 6 камер, профессиональные судьи из Европы, фудкорт, фотозона, фаер-шоу и многое другое.
Организаторы Кубка Монте Кларка предлагают место в автобусе от Каменной Горки до остановки «Минское море». Автобус будет отъезжать из города в 9:00, 10:00 и 11:00, а в обратном направлении проследует в 20:00, 21:00 и 00:00. Подробнее о том, как добраться до места проведения матчей, можно прочитать
Финальная игра между «Зубрами» и «Титанами» начнется в 11:30, матч за третье место между «Стражами» и «Рэбэлс» – в 15:30. Вход свободный.
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16 сентября в Ратомке пройдут решающие матчи Кубка Монте Кларка – нового международного турнира по американскому футболу, в котором принимают участие клубы из...
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