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«Црвена Звезда» – БАТЭ. Стали известны составы
14.09.2017 20:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стали известны составы «Црвены Звезды» и БАТЭ на матч групповой стадии Лиги Европы.
БАТЭ: Щербицкий, Гайдучик, А. Володько, Иванич, Риос, Милунович, Драгун, Родионов, Поляков, Стасевич, Гордейчук.
Запасные: Веремко, Яблонский, Березкин, Сигневич, Туоминен, Бага, М. Володько.
Црвена Звезда: Борян, Таллек, Крстичич, Канга, Боакье, Доналд, Родич, Стойкович, Радоньич, Срнич, Савич.
Запасные: Кахриман, Фримпонг, Милияш, Аджич, Пешич, Гобелич, Рикардиньо.
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Стали известны составы «Црвены Звезды» и БАТЭ на матч групповой стадии Лиги Европы.
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