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Пляжный футбол. Евролига. Суперфинал. 1-й тур. Россия обыграла Беларусь
14.09.2017 20:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня стартовал первый тур суперфинала Евролиги по пляжному футболу в итальянской Террачине. Сборная России обыграла Беларусь (4:1).
Евролига
Суперфинал
Террачина, Италия
1-й тур
Группа 1
Испания – Швейцария – 7:2 (2:0, 1:1, 4:1)
Польша – Португалия – 4:6 (2:2, 0:2, 2:2)
Турнирное положение: Испания – 3 (1), Португалия – 3 (1), Швейцария – 0 (1), Польша – 0 (1).
Группа 2
Беларусь – Россия – 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)
ГОЛЫ: 1:0 – Бриштель (3), 1:1 – Крышанов (4), 1:2 – Крышанов (12), 1:3 – Никоноров (20), 1:4 – Чужков (27).
Италия – Украина – 11:4 (7:1, 2:1, 2:2)
Турнирное положение: Россия – 3 (1), Италия – 3 (1), Беларусь – 0 (1), Украина – 0 (1).
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Сегодня стартовал первый тур суперфинала Евролиги по пляжному футболу в итальянской Террачине.
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