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ВХЛ запретила послематчевые рукопожатия игроков, они разрешены только после завершения серий в плей-офф

14.09.2017 22:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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ВХЛ ввела нововведение: теперь игрокам команд запрещены традиционные послематчевые рукопожатия.

Игрокам разрешено общаться после игр, но никаких рукопожатий, они разрешены после завершения серий в плей-офф.

«Почему не проводились послематчевые рукопожатия? Мне вчера позвонил директор нашего спортклуба и говорит, что болельщики «Сокола» обижаются, почему вы руки команде не пожали. Я ему отвечаю, что пусть болельщики читают внимательно регламент», – рассказал главный тренер «Южного Урала» Евгений Зиновьев.

Все клубы поставлены в известность об изменениях в регламенте.

 
 
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ВХЛ ввела нововведение: теперь игрокам команд запрещены традиционные послематчевые рукопожатия.

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