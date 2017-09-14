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ВХЛ запретила послематчевые рукопожатия игроков, они разрешены только после завершения серий в плей-офф
14.09.2017 22:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Игрокам разрешено общаться после игр, но никаких рукопожатий, они разрешены после завершения серий в плей-офф.
«Почему не проводились послематчевые рукопожатия? Мне вчера позвонил директор нашего спортклуба и говорит, что болельщики «Сокола» обижаются, почему вы руки команде не пожали. Я ему отвечаю, что пусть болельщики читают внимательно регламент», – рассказал главный тренер «Южного Урала» Евгений Зиновьев.
Все клубы поставлены в известность об изменениях в регламенте.
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ВХЛ запретила послематчевые рукопожатия игроков, они разрешены только после завершения серий в плей-офф
ВХЛ ввела нововведение: теперь игрокам команд запрещены традиционные послематчевые рукопожатия.
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