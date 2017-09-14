ВХЛ запретила послематчевые рукопожатия игроков, они разрешены только после завершения серий в плей-офф

ввела нововведение: теперь игрокам команд запрещены традиционные послематчевые рукопожатия.

Игрокам разрешено общаться после игр, но никаких рукопожатий, они разрешены после завершения серий в плей-офф.

«Почему не проводились послематчевые рукопожатия? Мне вчера позвонил директор нашего спортклуба и говорит, что болельщики «Сокола» обижаются, почему вы руки команде не пожали. Я ему отвечаю, что пусть болельщики читают внимательно регламент», – рассказал главный тренер «Южного Урала» Евгений Зиновьев.

Все клубы поставлены в известность об изменениях в регламенте.