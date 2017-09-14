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НХЛ. Максим Сушко покинул расположении «Филадельфии» и присоединится к «Оуэн Саунд Аттак»
14.09.2017 21:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский форвард Максим Сушко, выбранный на последнем драфте «Филадельфией», покинул тренинг-кэмп новичков «Флайерс».
Нападающий принял участие в контрольном матче против «Айлендерс» (3:4 OT), но набранными очками не отметился.
Вместе с белорусом расположение «Филадельфии» покинули форварды Морган Фрост, Айзэк Рэтклифф и Мэттью Строум. В кэмпе «Флайерс» осталось 57 хоккеистов.
Сушко присоединится к «Оуэн Саунд Аттак», с которым продолжит готовится к новому сезону лиги Онтарио (OHL).
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Белорусский форвард Максим Сушко, выбранный на последнем драфте «Филадельфией», покинул тренинг-кэмп новичков «Флайерс».
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