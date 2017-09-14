НХЛ. Максим Сушко покинул расположении «Филадельфии» и присоединится к «Оуэн Саунд Аттак»

Белорусский форвард Максим Сушко, выбранный на последнем драфте «Филадельфией», покинул тренинг-кэмп новичков «Флайерс».

Нападающий принял участие в контрольном матче против «Айлендерс» (3:4 OT), но набранными очками не отметился.

Вместе с белорусом расположение «Филадельфии» покинули форварды Морган Фрост, Айзэк Рэтклифф и Мэттью Строум. В кэмпе «Флайерс» осталось 57 хоккеистов.

Сушко присоединится к «Оуэн Саунд Аттак», с которым продолжит готовится к новому сезону лиги Онтарио (OHL).