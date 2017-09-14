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Александр Ермакович: «Проиграть было бы обидно любой из команд»
15.09.2017 01:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал ничью с «Црвеной Звездой» (1:1) в матче первого тура групповой стадии Лиги Европы.
– Что скажете о «Црвене Звезде» после матча? Изменилось ли мнение по сравнению со вчерашним днем?
– Увиденное сегодня оправдало наши ожидания. «Црвена Звезда» предстала именно такой, как мы предполагали. Удивления игра соперника не вызвала. Хорошая, качественная игра получилась с обеих сторон, с большим количеством моментов. И мы, и хозяева можем сетовать на упущенные шансы. Проиграть было бы обидно любой из команд.
– Что скажете об атмосфере на стадионе?
– Очень красивый антураж. Приятно играть в такой обстановке. Матч стал настоящим футбольным праздником. Нам очень понравилось, – сказал Ермакович.
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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал ничью с «Црвеной Звездой» (1:1) в матче первого тура групповой стадии Лиги Европы.
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