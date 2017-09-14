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Александр Овечкин: «То, что мы не сыграем на Олимпиаде – отстой. Надеюсь, к Играм-2022 ситуация поменяется»
15.09.2017 08:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Капитан «Вашингтона»
«Я хочу сделать это заявление, чтобы мои слова были ясны и не было никакого недопонимания. Все знают, как я люблю свою страну, Олимпиада находится у меня в крови. С самого детства и все время, пока я играл в
Моя мама дважды выигрывала Олимпиаду, и когда я начинал играть в хоккей, то мечтал, что если у меня будет шанс сыграть за сборную, я всегда буду это делать. Я играл за юниорские сборные, когда меня вызывали. Когда я стал достаточно хорош для взрослой сборной, то играл за нее всякий раз, когда меня звали. Когда меня попросили участвовать в церемонии закрытия игр в Ванкувере, я согласился. Когда меня попросили поехать в Грецию и пронести там олимпийский огонь Игр в Сочи, я тоже согласился. Когда меня позвали на Кубок мира, я поехал. Я горжусь тем, что мы выигрывали чемпионаты мира с молодежной и взрослой сборными, но самый важный турнир мы не выиграли. Олимпиаду.
Я видел новости на этой неделе и очень разочарован тем, что МОК,
Я, мои одноклубники и все игроки, которые хотят поехать на Игры, проиграли. Присутствие хоккеистов из НХЛ на Олимпийских играх хорошо как для хоккея, так и для Олимпиады. То, что мы не будем там играть, это отстой!
Каждый раз я утверждал, что никто не сможет запретить мне играть за сборную, если я получу вызов. Теперь ИИХФ и НХЛ создали условия, в которых моя сборная не может вызвать игроков НХЛ. Я разговаривал с Тедом Леонсисом об этом в прошлом году, и он поддержал меня. Я и моя семья благодарны ему за поддержку.
Ничто не сравнится с Олимпийскими играми. Золотая олимпийская медаль все еще остается моей мечтой. Надеюсь, что ситуация поменяется и все мы получим шанс выступить на Играх-2022. Важно помнить, что у детей всегда есть мечты.
Другая моя мечта – выиграть
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Александр Овечкин: «То, что мы не сыграем на Олимпиаде – отстой. Надеюсь, к Играм-2022 ситуация поменяется»
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин выступил со специальным заявлением по поводу Олимпиады-2018 в Пхенчхане.
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