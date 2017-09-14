Александр Овечкин: «То, что мы не сыграем на Олимпиаде – отстой. Надеюсь, к Играм-2022 ситуация поменяется»

Капитан «Вашингтона» выступил со специальным заявлением по поводу Олимпиады-2018 в Пхенчхане.

«Я хочу сделать это заявление, чтобы мои слова были ясны и не было никакого недопонимания. Все знают, как я люблю свою страну, Олимпиада находится у меня в крови. С самого детства и все время, пока я играл в , игроки НХЛ участвовали в Олимпиадах и нам никогда не было нужно делать выбор между командой и страной. Я люблю и своих партнеров так же сильно, как люблю свою страну. Я знаю, что и остальные игроки НХЛ испытывают такие же чувства. Мы не хотим быть в ситуации подобного выбора.

Моя мама дважды выигрывала Олимпиаду, и когда я начинал играть в хоккей, то мечтал, что если у меня будет шанс сыграть за сборную, я всегда буду это делать. Я играл за юниорские сборные, когда меня вызывали. Когда я стал достаточно хорош для взрослой сборной, то играл за нее всякий раз, когда меня звали. Когда меня попросили участвовать в церемонии закрытия игр в Ванкувере, я согласился. Когда меня попросили поехать в Грецию и пронести там олимпийский огонь Игр в Сочи, я тоже согласился. Когда меня позвали на Кубок мира, я поехал. Я горжусь тем, что мы выигрывали чемпионаты мира с молодежной и взрослой сборными, но самый важный турнир мы не выиграли. Олимпиаду.

Я видел новости на этой неделе и очень разочарован тем, что МОК, и НХЛ поставили меня и всех игроков НХЛ в такую позицию, что у ряда лучших хоккеистов в мире нет шансов сыграть на Олимпийских играх. Это касается не только меня, но и всех игроков НХЛ, которые хотят играть и имеют шанс выиграть золото для своей страны. Теперь нашим сборным не разрешено вызвать нас, чтобы сыграть на Олимпиаде.

Я, мои одноклубники и все игроки, которые хотят поехать на Игры, проиграли. Присутствие хоккеистов из НХЛ на Олимпийских играх хорошо как для хоккея, так и для Олимпиады. То, что мы не будем там играть, это отстой!

Каждый раз я утверждал, что никто не сможет запретить мне играть за сборную, если я получу вызов. Теперь ИИХФ и НХЛ создали условия, в которых моя сборная не может вызвать игроков НХЛ. Я разговаривал с Тедом Леонсисом об этом в прошлом году, и он поддержал меня. Я и моя семья благодарны ему за поддержку.

Ничто не сравнится с Олимпийскими играми. Золотая олимпийская медаль все еще остается моей мечтой. Надеюсь, что ситуация поменяется и все мы получим шанс выступить на Играх-2022. Важно помнить, что у детей всегда есть мечты.

Другая моя мечта – выиграть . Мы должны сделать это. Тренировочный лагерь «Вашингтона» начался, время для слов прошло. Я постараюсь помочь одноклубникам победить, как я делаю это каждый год с тех пор, как стал играть в НХЛ», – говорится в заявлении Овечкина.

Овечкин не едет на Олимпиаду. Нас обманули