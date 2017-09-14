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Владан Милоевич: «Должны были побеждать БАТЭ, но и у соперника был шанс выиграть»

15.09.2017 09:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Црвены Звезды» Владан Милоевич прокомментировал ничью с БАТЭ (1:1) в матче групповой стадии Лиги Европы.

«Я сказал игрокам, что мы должны были забивать второй гол. Должны были побеждать. Игра длится 90 минут плюс дополнительное время.

Мы были ближе к победе. Но и у БАТЭ был шанс выиграть. Мы не хотели играть от обороны и сохранять счет 1:1. Играли в два форварда. Не отступлю от своей философии.

Был период, когда мы не могли собраться. Это мне не понравилось. Впоследствии мы смогли выровнять игру.

Мы сделали все возможное. Но это только первый матч. Извлекли полезный опыт из этой встречи», – сказал Милоевич.

 
 
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Главный тренер «Црвены Звезды» Владан Милоевич прокомментировал ничью с БАТЭ (1:1) в матче групповой стадии Лиги Европы.

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