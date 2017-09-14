Денис Поляков: «Говорили, что на матчах «Црвены» обычно какой-то ад, но ничего такого не было»

Защитник БАТЭ Денис Поляков прокомментировал ничью с «Црвеной Звездой» (1:1) в матче групповой стадии Лиги Европы.

«В принципе, получилась хорошая игра. Отличная футбольная атмосфера, много болельщиков. Говорили, что на матчах «Црвены Звезды» обычно какой-то ад, но ничего такого не было. Приятно выходить на поле при таком антураже.

В первом тайме мы не совсем хорошо контролировали мяч. Во втором немного перестроились. Правда, пропустили необязательный гол. Считаю, в атаке сыграли достаточно хорошо. Имели моменты, из которых могли выжимать больше. Есть даже какое-то чувство недосказанности. Думаю, при благоприятном стечении обстоятельств могли даже взять три очка. Все-таки дважды попали в перекладину.

Не сказать, что у соперника было много шансов до перерыва. Мы довольно строго действовали в обороне. Даже не могу вспомнить что-то особенное в исполнении сербов. Во втором тайме, признаю, мы раскрылись. У хозяев стало лучше получаться в нападении.

Не секрет, что мы приехали сюда не за ничьей. Очень хотели победить. Жалко, что пропустили этот гол. Впрочем, нужно признать, что он был в чем-то логичным. «Црвена Звезда» здорово начала второй тайм. Наверное, сказался фактор болельщиков. Нужно было выстоять, но мы все-таки пропустили. К счастью, удалось сравнять счет.

Трудно проводить параллели между этим поединком и встречей с «Партизаном» два года назад. Абсолютно разные матчи по накалу. Тогда на кону стоял выход в группу Лиги чемпионов. Здесь – уже осенняя фаза. Мне кажется, что в 2015-м все-таки было тяжелее. Наверное, довлела гораздо большая ответственность. А так в обоих случаях – отличные болельщики, прекрасная атмосфера, хорошие команды. Получил только положительные эмоции от антуража.

Вообще понимаем: в Лиге Европы легко не будет. Следующие оппоненты – из топовых чемпионатов. Нам предстоят тяжелые испытания», – сказал Поляков.