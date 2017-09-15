Заблудший Овечкин: хоккеист не сыграет на Олимпиаде-2018

МИНСК, 15 сен — Sputnik. Хоккеист национальной сборной России Александр Овечкин не сможет принять участие в Олимпийских играх-2018, который пройдут в Пхенчхане (Южная Корея), сообщает Sputnik.

Национальная хоккейная лига (НХЛ) в апреле этого года объявила, что на время проведения ОИ не будет останавливать регулярный чемпионат. Таким образом хоккеисты, выступающие в клубах НХЛ, не смогут принять участие в Играх-2018. Во вторник глава IIHF Рене Фазель заявил, что шансов на более позднюю сделку с НХЛ больше нет.

"Я вижу новости этой недели, и я очень разочарован тем, что МОК, IIHF и НХЛ поставили меня и всех игроков НХЛ в такую позицию, что у ряда лучших хоккеистов в мире нет шансов сыграть на Олимпийских играх. Это касается не только меня, но и всех игроков НХЛ, которые хотят играть и имеют шанс выиграть золото для своей страны. Теперь нашим сборным не разрешено вызвать нас, чтобы сыграть на Олимпиаде", — приводит заявление Овечкина официальный сайт НХЛ .

По словам форварда "Вашингтона", он, его одноклубники и все хоккеисты НХЛ, которые не смогут поехать на Олимпиаду, потерпели поражение.

"Присутствие хоккеистов из НХЛ на Олимпийских играх хорошо как для хоккея, так и для Олимпиады. То, что мы не будем там играть, это отстой!", — заявил Овечкин.

Ранее нападающий неоднократно говорил о том, что, несмотря на решение НХЛ, все равно намерен участвовать в Играх-2018, и его поддержали Евгений Кузнецов и Евгений Малкин. "Каждый раз я утверждал, что никто не сможет запретить мне играть за сборную, если я получу вызов. Теперь IIHF и НХЛ создали условия, в которых моя сборная не может вызвать игроков НХЛ. Я разговаривал с (владельцем "Вашингтона") Тедом (Леонсисом) об этом в прошлом году, и он поддержал меня. Я и моя семья благодарны ему за поддержку", — добавил Овечкин.

Он выразил надежду, что игроки из НХЛ смогут участвовать в следующих Играх.

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, комментируя заявление Овечкина, сказал, что хоккеист должен сам решать, что ему важнее. "Хотел бы играть за национальную сборную, нашел бы способ. А адвокаты ему не нужны. Пусть сам решает, что для него важно, а что — нет", — написал вице-премьер на странице в Facebook , озаглавив свой пост "Заблудший Овечкин".