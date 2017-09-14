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Президент «Барселоны»: «Месси не нужно подписывать новый контракт – это уже сделал его отец»
15.09.2017 07:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу рассказал о ситуации с продлением соглашения с форвардом Лионелем Месси, который в июне 2018 года может стать свободным агентом.
«Осталось сделать официальное фото и получить подпись, спешить незачем. А вообще контракт вместе с имиджевыми правами уже подписал его отец, заключено соглашение и с его фондом. Так что Месси не нужно подписывать контракт, это уже сделал его отец.
Месси уже играет с новым [4-летним] контрактом. И то, как он играет, лучше всего характеризует его преданность «Барселоне», — сказал Бартомеу.
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Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу рассказал о ситуации с продлением соглашения с форвардом Лионелем Месси, который в июне 2018 года может стать свободным...
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