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Президент «Барселоны»: «Месси не нужно подписывать новый контракт – это уже сделал его отец»

15.09.2017 07:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу рассказал о ситуации с продлением соглашения с форвардом Лионелем Месси, который в июне 2018 года может стать свободным агентом.

«Осталось сделать официальное фото и получить подпись, спешить незачем. А вообще контракт вместе с имиджевыми правами уже подписал его отец, заключено соглашение и с его фондом. Так что Месси не нужно подписывать контракт, это уже сделал его отец.

Месси уже играет с новым [4-летним] контрактом. И то, как он играет, лучше всего характеризует его преданность «Барселоне», — сказал Бартомеу.

 

 
 
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Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу рассказал о ситуации с продлением соглашения с форвардом Лионелем Месси, который в июне 2018 года может стать свободным...

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