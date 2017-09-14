Сергей Новиков: «У БАТЭ есть вменяемая автономная идеология, способная влиять на умы. А вот у страны ее до сих пор нет»

Журналист «Прессбола» Сергей Новиков в переписке с нападающим БАТЭ Виталием Родионовым в рамках традиционной пятничной рубрики «Мэйл на двоих» акцентировал внимание на идеологии борисовского клуба и объяснил, почему футбольная сборная Беларуси живет в идейном вакууме.

«В моем понимании БАТЭ – это проект, замешенный на патриотизме. Это понятие можно трактовать по-разному. Патриотизм не обязательно распростирается на просторы вплоть до государственных границ и дальше по миру. Это может быть и любовь к малой родине. Просто к родному двору. Или к месту, где тебе хорошо работается и живется, где тебя окружают близкие по духу люди, которым ты готов отдать последнее.

Так вот, в БАТЭ Капский и его управленческая команда добились того, что уже третье десятилетие тщатся выстроить столичные идеологи в масштабе национальном. Когда о вашем клубе порой с иронией говорят как о семье, подразумевается важное обстоятельство: у БАТЭ есть вменяемая автономная идеология, способная влиять на умы. А вот у страны ее до сих пор нет – как-то не сложилось.

Так что футбольная сборная живет, мне кажется, в идейном вакууме. В смысле не столько игровом, сколько прямом.

Дело, наверное, можно поправить, создав и в ней обстановку оазиса, отгороженного от окружающих болот и буреломов. Но, увы, футболу не везло на таких устроителей, какие есть, к примеру, в гандболе. Знаю точно: сборная Владимира Коноплева и Юрия Шевцова играет за идею, она у нее есть», – сказал Новиков.