Мирко Иванич: «У «Црвены Звезды» не было ярких шансов. У нас были более качественные моменты»

Сербский полузащитник БАТЭ Мирко Иванич прокомментировал ничью с «Црвеной Звездой» (1:1) на групповой стадии Лиги Европы.

«Было тяжело. На мой взгляд, соперник чаще атаковал. Но у нас были более качественные моменты – две перекладины, еще несколько очень опасных ударов. У хозяев ярких шансов, если не считать гола, не было.

С одной стороны, доволен тем, как мы сыграли. С другой – присутствует и разочарование. Все-таки далеко не все моменты мы реализовали. Впрочем, считаю исход закономерным. Проиграть было бы обидно любой из команд. В нашей раздевалке особой радости после ничьей никто не выражал. Все приняли результат как должное.

В первом тайме у меня был хороший момент, когда попал в перекладину. Видел, где стоял вратарь, потому требовалось не попасть в него. Это получилось, но мяч пошел чуть выше. Пару сантиметров ниже – быть бы голу. Не повезло!

На стадионе была прекрасная атмосфера. Особого давления наша команда не испытывала, поскольку трибуны расположены далеко от поля. Мне на родине играть очень хорошо. Чувствую поддержку близких. Давно не был в Сербии, тем более давно не выступал здесь. Косых взглядов со стороны из-за того, что я футболист БАТЭ, не ощущал.

Можно сказать, что своей голевой передачей поздравил тренера Владимира Невинского с днем рождения. Когда я выполнял навес, то видел, что кто-то из партнеров набегает из глубины. Не знал, что это именно Коля Сигневич, мне было важно просто отдать точный пас.

У «Црвены Звезды», как я говорил перед матчем, есть много индивидуально сильных футболистов. Но сегодня она сыграла хорошо прежде всего как команда. Поэтому никого персонально выделить не могу», – сказал Иванич.