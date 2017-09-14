Александр Ермакович: «Тяжело сказать, на что способен нынешний БАТЭ. Тем не менее изначально ставили задачу выйти из группы»

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович после ничьей с «Црвеной Звездой» (1:1) на групповой стадии Лиги Европы рассказал об особенностях соперника, прокомментировал решения по заменам, а также рассказал о шансах борисовчан на выход в плей-офф.

– В первом тайме БАТЭ владел мячом вдвое меньше соперника. Чем объясните этот факт?

– При подготовке к игре заметили, что «Црвена Звезда», как правило, забивает довольно быстрые голы, которые становятся залогом будущих побед. Мы учли это и приняли решение играть более осторожно. Первые 15-20 минут мы действовали правильно. Но потом сели чересчур низко. Нужно было чуть выше встречать оппонентов Саше Володько и Иваничу. В результате мы сильно выматывались, не успевали остановить соперника и взять мяч под контроль. К тому же допускали потери и снова вынуждены были вступать в отбор.

– Тем не менее до перерыва команда довольно надежно действовала в обороне. Что случилось в начале второго тайма? Не учли изменение настроения соперника?

– Почему сразу «не учли»? Нужно отдать должное «Црвене Звезде», игроки которой заметно прибавили. Где-то помогли мы, допуская тактические ошибки. И все же склоняюсь к тому, что так действовать нас заставил соперник.

– На пропущенный мяч вы довольно быстро отреагировали заменой Володько-старшего на Сигневича. Не рисковали ли вы, оставляя в опорной зоне одного Драгуна, к тому же находившегося под грузом желтой карточки?

– Рисковали. Но иного выхода не было. Мы не собирались проигрывать. В то же время Драгун один не остался. Ему в подмогу отрядили Иванича. Он уже имеет опыт выступлений в этой позиции. К слову, так Мирко играл в составе сборной Черногории. Да и у нас в Александрии действовал в центре полузащиты. Мы понимали, что в середине поля создаем пространство для соперника, и он мог за это наказать. Но, повторюсь, нам важно было отыграться.

– На что способен нынешний БАТЭ?

– Тяжело сказать, пока мы на себе не почувствовали силу «Арсенала» и «Кельна». Тем не менее изначально ставили задачу выйти из группы. Потому будем стремиться к этой цели, – сказал Ермакович.