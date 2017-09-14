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Чемпионат России. «Динамо» в гостях у «Арсенала»
15.09.2017 10:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
10-й тур российской премьер-лиги стартует матчем «Арсенал» — «Динамо». В субботу ЦСКА примет «Ростов», «Краснодар» сыграет на выезде с «Анжи», в воскресенье «Спартак» встретится в гостях с «Тосно», а в понедельник «Зенит» сыграет дома с «Уфой».
Чемпионат России
10-й тур
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10-й тур российской премьер-лиги стартует матчем «Арсенал» — «Динамо».
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