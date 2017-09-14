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Чемпионат России. «Динамо» в гостях у «Арсенала»

15.09.2017 10:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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10-й тур российской премьер-лиги стартует матчем «Арсенал» — «Динамо». В субботу ЦСКА примет «Ростов», «Краснодар» сыграет на выезде с «Анжи», в воскресенье «Спартак» встретится в гостях с «Тосно», а в понедельник «Зенит» сыграет дома с «Уфой».

Чемпионат России

10-й тур

Арсенал Тула – Динамо Москва
Дата проведения
15 сентября, 19.30, «Арсенал»
превью матча онлайн статистика

 

ЦСКА – Ростов
Дата проведения
16 сентября, 16.30, «ЦСКА»
превью матча онлайн статистика

 

Анжи – Краснодар
Дата проведения
16 сентября, 19.00, «Анжи-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

СКА Хабаровск – Ахмат
Дата проведения
17 сентября, 11.00, «им. Ленина»
превью матча онлайн статистика

 

Тосно – Спартак
Дата проведения
17 сентября, 13.00, «Петровский»
превью матча онлайн статистика

 

Рубин – Урал
Дата проведения
17 сентября, 16.30, «Казань-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Локомотив – Амкар
Дата проведения
18 сентября, 19.30, «стадион Локомотив»
превью матча онлайн статистика

 

Зенит – Уфа
Дата проведения
18 сентября, 20.00, «Крестовский»
превью матча онлайн статистика

 

 
 
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10-й тур российской премьер-лиги стартует матчем «Арсенал» — «Динамо».

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