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Юрий Жевнов: «Щербицкий созрел для национальной сборной»

15.09.2017 10:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Тренер сборной Беларуси Юрий Жевнов в беседе с журналистом «Прессбола» Сергеем Азаркевичем поделился мнением о перспективах голкипера БАТЭ Дениса Щербицкого в будущем выступать за национальную команду.

– Кстати, по-вашему, Щербицкий уже дорос до национальной сборной?

– Однозначно, Денис созрел. Знаю, что если бы «молодежка» неудачно сыграла с чехами, он перешел бы в распоряжение главной команды. Вызова в нее Щербицкий, несомненно, достоин, – сказал Жевнов.

Напомним, в настоящее время 21-летний Щербицкий является основным вратарем БАТЭ. Статистику выступлений вратаря смотрите здесь.

 
 
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Тренер сборной Беларуси Юрий Жевнов в беседе с журналистом «Прессбола» Сергеем Азаркевичем поделился мнением о перспективах голкипера БАТЭ Дениса Щербицкого в...

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