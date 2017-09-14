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Юрий Жевнов: «Щербицкий созрел для национальной сборной»
15.09.2017 10:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Тренер сборной Беларуси Юрий Жевнов в беседе с журналистом «Прессбола» Сергеем Азаркевичем поделился мнением о перспективах голкипера БАТЭ Дениса Щербицкого в будущем выступать за национальную команду.
– Кстати, по-вашему, Щербицкий уже дорос до национальной сборной?
– Однозначно, Денис созрел. Знаю, что если бы «молодежка» неудачно сыграла с чехами, он перешел бы в распоряжение главной команды. Вызова в нее Щербицкий, несомненно, достоин, – сказал Жевнов.
Напомним, в настоящее время 21-летний Щербицкий является основным вратарем БАТЭ. Статистику выступлений вратаря смотрите
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Тренер сборной Беларуси Юрий Жевнов в беседе с журналистом «Прессбола» Сергеем Азаркевичем поделился мнением о перспективах голкипера БАТЭ Дениса Щербицкого в...
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