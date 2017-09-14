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Пляжный футбол. Евролига. Суперфинал. 2-й тур. Италия против Беларуси и другие матчи

15.09.2017 10:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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15 сентября в итальянской Террачине пройдут матчи второго тура суперфинала по пляжному футболу. 

Евролига

Суперфинал

Террачина, Италия

2-й тур

Группа 1

Испания – Польша – 14.30

Португалия – Швейцария – 17.00

Турнирное положение: Испания – 3 (1), Португалия – 3 (1), Швейцария – 0 (1), Польша – 0 (1).

Группа 2

Украина – Россия – 15.45

Беларусь – Италия – 18.15

Турнирное положение: Россия – 3 (1), Италия – 3 (1), Беларусь – 0 (1), Украина – 0 (1). 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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15 сентября в итальянской Террачине пройдут матчи второго тура суперфинала по пляжному футболу.

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