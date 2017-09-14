Жевнов о нарушении режима в сборной: «Если все было так, как пишут, – это глупость»

Бывший вратарь сборной Беларуси Юрий Жевнов поделился мнением о недавнем инциденте в национальной команде, когда некоторые игроки были замечены в нарушении дисциплины.

– Вы хорошо помните ощущения после матча с Люксембургом в 2007 году? Тогда ведь поражение было чем-то экстраординарным, а теперь такого чувства нет.

– Да, с тех пор все научились играть. И не сказал бы, что теперешний результат – что-то сверхъестественное. Тем более уступили по делу. Если бы, как десять лет назад, не реализовали уйму моментов, а потом пропустили на последней минуте – это одно. Но сейчас, кроме штанги и перекладины в одной атаке, и вспомнить нечего. Так что это уже не фантастика.

– А что делали после матча с люксембуржцами тогда – помните?

– Был в больнице, после того как мне разбили голову. К сожалению, мама все видела... И после этого на стадион, наверное, ни разу больше не ходила – еле пережила. После игры в гостиницу приехали родители, удостоверились, что со мной все хорошо, и поехали домой. А у меня была бессонная ночь после такого поражения.

– Но, думаю, ни у кого не возникло мысли пойти в бар?

– Я никого за руку не ловил, но если сейчас все было так, как пишут, – это глупость.

– Ваше приглашение в сборную, возможно, в том числе реакция на эти события?

– Не знаю, может быть. В национальной команде играют взрослые мужики, они должны понимать всю ответственность. Да, можно выпить по паре бокалов пива после матча. Но за пару дней до игры идти и нарушать режим, причем в общественное место, и появляться потом в нетрезвом состоянии – повторю, это просто глупость. И в мою бытность игроком сборной хватало «нюансов», не все были святыми. Однако нужно помнить, что футболисты – публичные люди. И все делать с умом.

Я разговаривал с некоторыми игроками после назначения. Объяснил простую вещь. Имя в футболе зарабатывается десятилетиями, а втоптать его в грязь можно за один год. Или хуже того – одним-двумя поступками. Ребята должны понять: они работают на свое имя. Я закончил карьеру в 35 лет: настоящая жизнь только начинается. У каждого из этих футболистов появятя семьи, дети, большинство из них осядут в Беларуси, станут искать работу. А некоторые люди все равно будут помнить не их красивые голы, а негатив. Как, например, у меня была неудачная игра со словаками или ужасный матч за «Зенит» против «Бенфики». Какая разница, есть шансы у сборной или нет, с сильным соперником ты играешь или со слабым? Надо всегда бороться за свою страну, за семью и имя, – сказал Жевнов.

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