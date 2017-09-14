|
Андрей Колесников: «У нас одна клюшка на двоих, какие легионеры? У нас даже запасных клюшек нет»
15.09.2017 10:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Наставник «Металлурга» Андрей Колесников прокомментировал поражение от «Немана» (2:5) в экстралиге, а также отреагировал на вопрос о том, почему в составе нет легионеров.
– Мой комментарий сегодня будет коротким, два слова. Есть люди, которых нельзя подпускать к хоккею.
– Андрей Анатольевич, вы отправились на выезд без четвёрки игроков. Они заболели или по ним возникают другие вопросы?
– Я не знаю, где они эту инфекцию ловят, но пол команды с температурой, это спорт... Все мы через это проходили.
– Вы одна из немногих команд, которая претендуя на место в шестерке, не имеет в составе легионеров. Это принципиальная позиция или финансовый вопрос?
– У нас одна клюшка на двоих, какие легионеры? У нас даже запасных клюшек нет... – сказал Колесников.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наставник «Металлурга» Андрей Колесников прокомментировал поражение от «Немана» (2:5) в экстралиге, а также отреагировал на вопрос о том, почему в составе нет...
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии