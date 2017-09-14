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Андрей Колесников: «У нас одна клюшка на двоих, какие легионеры? У нас даже запасных клюшек нет»

15.09.2017 10:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Наставник «Металлурга» Андрей Колесников прокомментировал поражение от «Немана» (2:5) в экстралиге, а также отреагировал на вопрос о том, почему в составе нет легионеров.

– Мой комментарий сегодня будет коротким, два слова. Есть люди, которых нельзя подпускать к хоккею.

– Андрей Анатольевич, вы отправились на выезд без четвёрки игроков. Они заболели или по ним возникают другие вопросы?

– Я не знаю, где они эту инфекцию ловят, но пол команды с температурой, это спорт... Все мы через это проходили.

– Вы одна из немногих команд, которая претендуя на место в шестерке, не имеет в составе легионеров. Это принципиальная позиция или финансовый вопрос?

– У нас одна клюшка на двоих, какие легионеры? У нас даже запасных клюшек нет... – сказал Колесников.

 
 
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Наставник «Металлурга» Андрей Колесников прокомментировал поражение от «Немана» (2:5) в экстралиге, а также отреагировал на вопрос о том, почему в составе нет...

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