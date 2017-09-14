|
Кубок Дэвиса. Беларусь – Швейцария 0:0. Лааксонен против Шило
15.09.2017 12:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Кубок Дэвиса
Мировая группа
15-17 сентября
Плей-офф
15 сентября
Беларусь – Швейцария 0:0
Ярослав Шило – Хенри Лааксонен (15.00)
Марко Кьюдинелли – Дмитрий Жирмонт
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кубок Дэвиса Мировая группа 15-17 сентября Плей-офф 15 сентября Беларусь – Швейцария 0:0 Ярослав Шило – Хенри Лааксонен (15.00) Марко Кьюдинелли – Дмитрий Жирмонт.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии