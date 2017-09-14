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Кубок Дэвиса. Беларусь – Швейцария 0:0. Лааксонен против Шило

15.09.2017 12:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Кубок Дэвиса

Мировая группа

15-17 сентября

Плей-офф

15 сентября

Беларусь – Швейцария 0:0

Ярослав Шило – Хенри Лааксонен (15.00)

Марко Кьюдинелли – Дмитрий Жирмонт

 
 
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Кубок Дэвиса Мировая группа 15-17 сентября Плей-офф 15 сентября Беларусь – Швейцария 0:0 Ярослав Шило – Хенри Лааксонен (15.00) Марко Кьюдинелли – Дмитрий Жирмонт.

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