Юрий Жевнов: «Как ни грустно, но с каждым циклом наша сборная становится слабее»

В прошлом голкипер сборной Беларуси, а ныне ее тренер Юрий Жевнов в интервью корреспонденту «ПБ» Сергею Азаркевичу рассказал, почему считает, что главная команда страны становится слабее с каждым годом, а также признался, что поддерживает решение Тимофея Калачева завершить выступления за национальную команду.

– У вас есть объяснение, что вообще сейчас происходит со сборной?

– Могу лишь изложить свой взгляд. Как ни грустно, но с каждым циклом наша команда становится слабее. Это отмечают практически все. Идет смена поколений, с этим многие команды сталкиваются... У нас же она проходит особенно болезненно: нет результата, нет игры. Я впервые попал в сборную в 2002 году, и, если посмотреть на состав, легко заметить: команда понемногу ослабевала. Можно даже просто проанализировать, где ребята играли раньше и где сейчас. Я и про Европу, и про Россию. Были легионеры из сильных команд. Теперь же, кроме представителей ведущих российских команд Мартыновича и Калачева, который к тому же завершил карьеру в сборной, и выделить некого.

– С ветеранами в составе наверняка было бы легче.

– Ну смотрите: Калачев на протяжении нескольких сезонов один из лучших полузащитников в российской премьер-лиге. Отдает много передач. Капитан «Ростова», лидер, в прошлом году едва не стал чемпионом, неплохо пошумел в еврокубках. Тимофей усилил бы не только нашу сборную. Сейчас у него открылось второе дыхание. Но Калачев не железный. Возраст все-таки не обманешь. Знаю его проблемы: он играет через боль, на уколах. И это нормальное человеческое желание — удачно выступать за клуб и немного продлить свой футбольный век. Не факт, что его хватило бы и на «Ростов», и на сборную. Мы близко общаемся, и я поддерживаю его решение завершить выступления за национальную команду, – сказал Жевнов.