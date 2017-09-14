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Виталий Родионов: «Еврокубковая статистика БАТЭ за последний десяток лет – результат, которым можно гордиться»

15.09.2017 14:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард БАТЭ Виталий Родионов в переписке с журналистом «Прессбола» Сергеем Новиковым в рамках рубрики «Мэйл на двоих» поделился мнением о еврокубковой статистике борисовчан в проекции на успехи национальных команд.

«Конечно, еврокубковая статистика БАТЭ за последний десяток лет и заработанный им коэффициент – это при всех обстоятельствах результат, которым можно гордиться.

Но хочу обратить внимание на другое. Сборные Азербайджана и Албании сейчас стоят третьими в группах квалификации к чемпионату мира. Македонцы там пятые, однако весной они обыграли белорусов в товарищеской встрече со счетом, крупным до неприличия. При этом про группы, в которых выступают упомянутые сборные, не скажешь, что они проще, нежели наша. Не видите ли вы взаимозависимости этих явлений? Если да, то почему они в таком случае не прослеживаются у нас? Ведь были же годы и двойного участия белорусских клубов в групповых раундах, и выходы БАТЭ в весеннюю часть. Однако на сборную те успехи никак не проецировались. Наоборот, только усиливался контраст», – сказал Родионов.

 
 
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Форвард БАТЭ Виталий Родионов в переписке с журналистом «Прессбола» Сергеем Новиковым в рамках рубрики «Мэйл на двоих» поделился мнением о еврокубковой...

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