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«Динамо» Минск – «Автомобилист». Скилле готов сыграть в матче

15.09.2017 14:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард минского «Динамо» Джек Скилле заявил, что избежал травмы и готов сыграть в сегодняшнем матче против «Автомобилиста».

«Да, я готов играть. Сегодня у нас очередной матч и мы полностью сфокусированы на нем», – сказал хоккеист.

Матч «Динамо» – «Автомобилист» начнется в 19.30 на «Минск-Арене».

 
Теги: Минск
 
 
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Форвард минского «Динамо» Джек Скилле заявил, что избежал травмы и готов сыграть в сегодняшнем матче против «Автомобилиста».

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