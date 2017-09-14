«Динамо» Минск – «Автомобилист». Скилле готов сыграть в матче

Форвард минского «Динамо» Джек Скилле заявил, что избежал травмы и готов сыграть в сегодняшнем матче против «Автомобилиста».

«Да, я готов играть. Сегодня у нас очередной матч и мы полностью сфокусированы на нем», – сказал хоккеист.

Матч «Динамо» – «Автомобилист» начнется в 19.30 на «Минск-Арене».