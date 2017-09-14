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Виталий Родионов: «Никогда не смогу понять традицию «праздников» после неудачных матчей»

15.09.2017 14:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий БАТЭ Виталий Родионов в диалоге с журналистом «ПБ» Сергеем Новиковым рассказал, что играет большую роль в подготовке к международным матчам, и выразил свое отношение к нарушителям дисциплины.

«Психология имеет огромное значение в международных играх. Ее вырабатывают и воспитывают в себе дух победителей годами. Ну и нацеленность на результат имеет значение огромное. Никогда не смогу понять традицию «праздников» после неудачных матчей или отрезков. Это говорит о том, что у человека нет приверженности команде и общему делу. И это даже не какая-то отрицательная характеристика. Это просто отражение ментальной неготовности чего-то добиваться», – сказал Родионов.

 
 
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Нападающий БАТЭ Виталий Родионов в диалоге с журналистом «ПБ» Сергеем Новиковым рассказал, что играет большую роль в подготовке к международным матчам, и выразил...

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