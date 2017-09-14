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Минское «Динамо» получит 226 тыс долларов от КХЛ за ТВ-права и посещаемость
15.09.2017 14:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный редактор агентства «Р-Спорт» Василий Конов опубликовал документ, в котором раскрыты размеры выплат клубам КХЛ при распределении телевизионных прав на чемпионат.
«СКА получил от КХЛ выплаты за ТВ-права и посещаемость в 40+млн₽, ЦСКА (2 место) на 15млн₽ меньше. Меньше всех у Кузни и Югры (5,8млн₽)», – написал Конов в своем твиттере.
Отметим, что минское «Динамо» в этом списке на пятой строчке – 13млн рос. руб – примерно 226 тыс долларов.
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Главный редактор агентства «Р-Спорт» Василий Конов опубликовал документ, в котором раскрыты размеры выплат клубам КХЛ при распределении телевизионных прав на...
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