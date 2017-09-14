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«Адмирал» Андриевского прервал 9-матчевую победную серию ЦСКА

15.09.2017 15:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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ЦСКА проиграл «Адмиралу» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Таким образом, команда под руководством белорусского тренера Александра Андриевского завершила победную серию армейцев из 9 матчей.

У ЦСКА после 11 матчей в нынешнем сезоне 23 очка. У лидирующего на Западе СКА – 28 очков после 10 победных матчах.

У ЦСКА много денег, но мало зрителей. Что не так?

Кто рвет КХЛ прямо сейчас

 
 
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ЦСКА проиграл «Адмиралу» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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