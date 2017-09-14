﻿ Минское «Динамо» стало третьим клубом, запустившим прямые трансляции своих игр на «MIHCK TV». 21.by
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Минское «Динамо» стало третьим клубом, запустившим прямые трансляции своих игр на «MIHCK TV»

15.09.2017 16:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Минское «Динамо» пополнит список команд, матчи которых транслируются в прямом эфире на телеканале «MIHCK TV».

16 сентября в 15.00 лидер нынешнего сезона сразится со столичным «Минском».

Кроме того, на «MIHCK TV» можно смотреть трансляции с участием БАТЭ и «Крумкачоў». Планируется, что скоро в эфире канала появятся трансляции еще несколько футбольных клубов.

 
 
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Минское «Динамо» пополнит список команд, матчи которых транслируются в прямом эфире на телеканале «MIHCK TV».

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