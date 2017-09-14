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Юрий Жевнов: «По возвращении из России матчи высшей лиги практически не смотрел, но многие отмечают, что уровень чемпионата падает»

15.09.2017 16:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Экс-голкипер сборной Беларуси Юрий Жевнов в интервью журналисту «Прессбола» Сергею Азаркевичу поделился мнением об уровне высшей лиги.

– Новый штаб сборной, в отличие от прежнего, начал активно привлекать игроков из внутреннего чемпионата. Летом все выглядело неплохо, но осенью случился провал. В чем может быть дело?

– Если честно, то по возвращении из России матчи высшей лиги практически не смотрел, за исключением нескольких игр БАТЭ. Однако многие отмечают, что уровень чемпионата падает. Это наверняка связано и с экономической ситуацией, из-за которой уезжают сильные легионеры. И одновременно белорусам стало тяжелее трудоустроиться в те же российские клубы.

Раньше было проще. Во-первых, не было лимита на легионеров. Во-вторых, сейчас в премьер-лиге одни клубы могут позволить себе покупать футболистов за десять-двадцать миллионов, а другие, менее богатые, подтягивают местных воспитанников. Уехать из Беларуси стало сложнее. А если варишься в собственном соку, то ни о каком прогрессе речь идти не может.

А как это влияет на сборную? Тяжело дать однозначный ответ. Но давайте так: проиграли Люксембургу, который после этого отобрал очки в гостях у Франции. На мой взгляд, мы должны пересмотреть отношение к таким командам. Не первый и не второй раз встречаемся с люксембуржцами, и никогда с ними не было просто. Наша сборная, прямо скажем, не обладает яркими футболистами. Мы не можем вскрывать массированную оборону, потому что самим было бы легче закрыться и ждать своего шанса. Что люксембуржцы и делают. С ними любая команда будет испытывать проблемы.

Просто надо понимать, что все научились играть в футбол. И в то же время при правильной организации и должной самоотдаче можно противостоять любому сопернику.

– А разгром от шведов?

– Это другое дело. Просто не было игры, к тому же все решили индивидуальные ошибки. Показалось, что была какая-то обреченность, видел это по глазам. Не хватало желания. Понятно, что после Люксембурга состояние ужасное. Может быть, за столь короткое время тренерский штаб не смог приободрить команду. По крайней мере, я не увидел на лицах ребят эмоций, – сказал Жевнов.

 
 
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Экс-голкипер сборной Беларуси Юрий Жевнов в интервью журналисту «Прессбола» Сергею Азаркевичу поделился мнением об уровне высшей лиги.

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