Шуневич вошел в состав Совета директоров КХЛ на сезон 2017/18

В Москве состоялось общее собрание учредителей КХЛ, на котором были рассмотрены результаты деятельности организации за 2016 календарный год, а также избран состав Совета директоров КХЛ на сезон 2017/2018.

Общий состав Совета директоров КХЛ на сезон 2017/2018:

1. Тимченко Геннадий Николаевич – Председатель Совета директоров КХЛ, Председатель Совета директоров ООО «Хоккейный клуб СКА»

2. Чернышенко Дмитрий Николаевич – Председатель Правления – Президент КХЛ

3. Каменский Валерий Викторович – Вице-президент по развитию КХЛ, Председатель Спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ, Вице-президент АНО «Народная команда – Хоккейный Клуб «Спартак»

4. Анисимов Алексей Владимирович – Главный арбитр КХЛ

5. Величкин Геннадий Иванович – Член Правления ООО «КХЛ», Вице-президент по хоккейной деятельности и Председатель Правления АНО «Хоккейный клуб «Металлург»

6. Есмантович Игорь Вячеславович – Президент ООО «Профессиональный хоккейный клуб ЦСКА»

7. Король Борис Михайлович – Вице-президент ПАО «АК «Транснефть»

8. Маганов Наиль Ульфатович – Генеральный директор ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, Председатель Совета директоров АО «ТАНЕКО»

9. Медведев Александр Иванович – Заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром»

10. Морозов Алексей Алексеевич – Директор Департамента спорта высших достижений Министерства спорта Российской Федерации

11. Рашников Виктор Филиппович – Председатель Совета директоров ОАО «ММК», Президент АНО «Хоккейный клуб «Металлург»

12. Ротенберг Аркадий Романович – Председатель Правления Федерации хоккея России

13. Ротенберг Роман Борисович – Заместитель Председателя Правления – Президента КХЛ, Первый Вице-президент ФХР, член Совета директоров ООО «Хоккейный клуб СКА»

14. Савицкис Юрис Янович – Президент OOO «Итера Латвия», Председатель Совета АО «Динамо Рига»

15. Фастовский Кирилл Валерьевич – Член Правления ООО «КХЛ», Генеральный менеджер НП «Новосибирский профессиональный хоккейный клуб «Сибирь»

16. Фетисов Вячеслав Александрович – Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи

17. Шуневич Игорь Анатольевич – Министр внутренних дел Республики Беларусь, Председатель Наблюдательного совета ЗАО «ХК «Динамо Минск»

18. Яри Курри – Генеральный менеджер ХК «Йокерит», член Правления Arena Events Oy

19. Третьяк Владислав Александрович – Президент Федерации хоккея России, Депутат Государственной Думы Российской Федерации

Напомним, Шуневич впервые был избран в состав Совета директоров КХЛ в 2015 году.