Сергей Бебешко: «Абсолютно неинтересно, когда номинально третья команда Беларуси оказывается совершенно небоеспособной»

Главный тренер БГК имени Мешкова Сергей Бебешко в интервью журналисту «Прессбола» Сергею Новикову порассуждал на тему чемпионата Беларуси.

– Такие матчи (против «Гомеля» в ЧБ – прим.) могут стать подспорьем при подготовке к старту в Лиге чемпионов?

– Нет, это что-то другое. У нас не были заявлены семеро игроков основы, больше играла молодежь. Для ребят из БГК-2, которых подтянули к первой команде, игра могла быть полезна. Но при счете «плюс 20» и это сомнительно.

Абсолютно неинтересно, когда номинально третья команда Беларуси оказывается совершенно небоеспособной, а потому встречу с ней мы не можем рассматривать как подготовку к чему-то серьезному.

– В какой мере вами изучен «Виве»?

– Стиль его игры не изменился. Но в защите Панковского заместил Мамин. Добавились Янц и Дуйшебаев. Прибавили те, кто играл раньше. Подбор игроков у Таланта из числа лучших в Европе. Но о форме команды по проведенным матчам, учитывая их статус, судить сложно.

– Атмосфера ожидания большой игры в Бресте чувствуется?

– Знаете, пока нет. На «Гомель» пришли двести болельщиков. Но мы не вправе их судить за такую явку. Возможно, настроение изменится в оставшиеся дни. Надеемся, что в субботу соберется полный зал. Нам очень важна поддержка, – заявил Бебешко.

Напомним, БГК разгромил гомельчан со счетом 39:16.