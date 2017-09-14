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Сергей Новиков: «БАТЭ в континентальном футбольном контексте проект отчасти уникальный»

15.09.2017 18:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский журналист Сергей Новиков оценил успехи БАТЭ в еврокубках.

«Пять лигочемпионских и три лигоевропейские группы за десяток лет — это уровень, ничего общего не имеющий со случайностью. Если кому-то удобно объяснить такое борисовское постоянство еще и регулярностью попыток, то есть слабым уровнем конкуренции внутри страны, то этот аргумент легковесен и отбивается без труда.

Я специально привел примеры клубов, чьи сменщики на национальных тронах в еврокубках вообще не преуспевали. Так что БАТЭ, как ни выкручивай его заслуги наизнанку, добывает их сам и в континентальном футбольном контексте проект отчасти уникальный. Прежде всего в смысле умелого управления клубом. Деньги, нужные для соответствия заявленным высотам, он давно уже не получает, а успешно зарабатывает», – сказал Новиков.

 
 
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Белорусский журналист Сергей Новиков оценил успехи БАТЭ в еврокубках.

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