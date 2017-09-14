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Людас Румбутис: «Молодежная сборная Беларуси нуждается в Кирилле Капленко, как в футболисте»

15.09.2017 18:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер молодежной сборной Беларуси Людас Румбутис ответил на несколько вопросов пресс-службы АБФФ, касательно расширенного состава команды.

- Людас Ионович, в списке из 33 игроков только двое представляют первую лигу.

– Я слежу за ребята из первой лиги и знаю их возможности. Но считаю, что на данный момент они в большинстве своем не дотягивают до уровня сборной.

- Виталий Лисакович сможет помочь команде, или это больше жест поддержки травмированного футболиста?

– Лисакович уже тренируется в общей группе в «Шахтере». Этим и обусловлено его попадание в список. Надеюсь в этот раз Виталику ничего не помешает сыграть за нашу команду.

- В списке есть игроки, которые уже привлекались в национальную сборную. Вы как-то обсуждали этот момент с Игорем Криушенко? Не собирается ли он кого-то привлечь на сбор главной команды?

– Сейчас это будет делать не совсем правильно. Нам предстоят важные матчи, от которых зависят дальнейшие перспективы в группе. В то время, как у команды Игоря Николаевича заключительные поединки квалификации без серьезных турнирных задач.

- В списке снова есть Кирилл Капленко, который не явился на предыдущий сбор.

– Это означает лишь то, что молодежная сборная нуждается в нем, как в футболисте. Я хочу, чтобы Кирилл выступал за нашу сборную.

- Он или его представители как-то объяснили не приезд на прошлый сбор?

– Насколько знаю в федерации этот вопрос держится на контроле, и профильные специалисты им занимаются, опираясь на нормативные документы ФИФА. Я же, как тренер, еще раз подчеркну, рассчитываю на этого футболиста и жду его в расположении команды, – сказал Румбутис.

Кирилл Капленко вновь попал в расширенный список молодежной сборной Беларуси

 
 
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Главный тренер молодежной сборной Беларуси Людас Румбутис ответил на несколько вопросов пресс-службы АБФФ, касательно расширенного состава команды.

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Кирилл Капленко вновь попал в расширенный список молодежной сборной Беларуси
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