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Кирилл Капленко вновь попал в расширенный список молодежной сборной Беларуси

15.09.2017 18:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Людас Румбутис назвал расширенный список молодежной сборной на предстоящие матчи против Хорватии и Молдовы. Окончательный состав будет опубликован позднее.

Главный тренер включил в расширенный список 33 футболистов:

Вратари: Денис Щербицкий (БАТЭ, Борисов), Максим Шишлов («Неман», Гродно), Павел Павлюченко («Динамо-Брест»), Павел Головенко («Минск»);

Защитники: Кирилл Печенин, Захар Волков, Александр Чиж, Владислав Борисенко (все – «Нафтан», Новополоцк), Егор Хвалько («Неман», Гродно), Александр Павловец («Торпедо-БелАЗ», Жодино), Максим Швецов («Динамо-Минск»), Алексей Иванов («Динамо-Брест»), Денис Левицкий («Днепр», Могилев), Олег Чмыриков («Белшина», Бобруйск);

Полузащитники: Ярослав Яроцкий («Динамо-Минск»), Владислав Климович («Неман», Гродно), Дмитрий Бессмертный, Иван Бахар, Никита Николаевич (все – «Минск»), Михаил Шибун («Городея»), Евгений Березкин (БАТЭ, Борисов), Максим Павловец («Славия-Мозырь»), Роман Юзепчук, Павел Седько («Динамо-Брест»), Александр Джигеро («Днепр» Могилев), Кирилл Капленко («Зенит», Санкт-Петербург, Россия), Никита Степанов («Луч» Минск)

Нападающие: Дмитрий Антилевский («Днепр», Могилев), Виталий Лисакович («Шахтер» Солигорск), Валерий Громыко, Евгений Шевченко, Артем Васильев (все – «Минск»), Артем Кийко («Динамо-Минск»).

Нашей команде предстоит сыграть два поединка в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2019 среди молодежи. 5 октября «молодежка» встретится с Хорватией в городе Вараждин на стадионе «Анжелко Херявец». Начало в 20:00 по белорусскому времени. Затем 10 октября сборная Беларуси U-21 проведет домашний матч квалификации против Молдовы. Игра состоится на стадионе «Городской» в Борисове и начнется в 19:00.

Напомним, во время прошлого сбора Кирилл Капленко не явился в расположение сборной Беларуси U-21 без объяснения причин.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Людас Румбутис назвал расширенный список молодежной сборной на предстоящие матчи против Хорватии и Молдовы.

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