«Динамо» Минск – «Автомобилист». Лисовец проводит 200-й матч в составе «зубров»

Стали известны стартовые составы матча «Динамо» Минск – «Автомобилист».

«Динамо» Минск: Энрот (Карнаухов); Шинкевич — Граньяни (А), Скилли — Хауден — Фонтэйн; Лисовец — Коробов (А), Шарангович — Ковыршин — Матерухин; Хенкель — Дюков, Лингле — Кулаков — Степанов; Китаров — Волков — Павлович (К); Дрозд.

«Автомобист»: Коварж (Сохатский); Лямин — Мегалинский (А), Тичар — Паре — Бек; Василевский — Трямкин (А), Крикунов — Кучерявенко — Голышев; Мишарин — Чайковски, Гареев — Торченюк — Михнов (К); Чесалин — Пестунов — Миловзоров; Щемеров, Рассейкин.

Отметим, сегодняшний матч станет 200-м для Евгения Лисовца в форме минского «Динамо» и в КХЛ.



