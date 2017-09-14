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«Динамо» Минск – «Автомобилист». Лисовец проводит 200-й матч в составе «зубров»

15.09.2017 18:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Стали известны стартовые составы матча «Динамо» Минск – «Автомобилист».

«Динамо» Минск: Энрот (Карнаухов); Шинкевич — Граньяни (А), Скилли — Хауден — Фонтэйн; Лисовец — Коробов (А), Шарангович — Ковыршин — Матерухин; Хенкель — Дюков, Лингле — Кулаков — Степанов; Китаров — Волков — Павлович (К); Дрозд.

«Автомобист»: Коварж (Сохатский); Лямин — Мегалинский (А), Тичар — Паре — Бек; Василевский — Трямкин (А), Крикунов — Кучерявенко — Голышев; Мишарин — Чайковски, Гареев — Торченюк — Михнов (К); Чесалин — Пестунов — Миловзоров; Щемеров, Рассейкин.

Отметим, сегодняшний матч станет 200-м для Евгения Лисовца в форме минского «Динамо» и в КХЛ.

«Динамо» Минск – «Автомобилист». Лисовец проводит 200-й матч в составе «зубров»

 
Теги: Минск
 
 
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Стали известны стартовые составы матча «Динамо» Минск – «Автомобилист».

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