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КХЛ утвердила приз имени Сергея Гимаева, который будет вручаться играющему ветерану-наставнику

15.09.2017 19:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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КХЛ учредила приз имени Сергея Гимаева, который будет вручаться опытным игрокам за верность хоккею.

«С этого сезона приз «За верность хоккею», который ежегодно вручается играющему ветерану-наставнику, будет носить имя заслуженного тренера России Сергея Наильевича Гимаева – такое решение было принято сегодня на заседании совета директоров КХЛ.

Жизнь Сергея Наильевича была неотделима от хоккея, он отдал её без остатка любимой игре. Неоднократно, в том числе и болельщиками, высказывалась идея о том, что память такого человека надо увековечить.

Все необходимые юридические действия уже проведены и согласованы с родственниками Сергея Гимаева», — говорится на официальном сайте лиги.

Напомним, что Гимаев скончался 18 марта в Туле на 63-м году жизни во время матча команды ветеранов.

 
 
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КХЛ учредила приз имени Сергея Гимаева, который будет вручаться опытным игрокам за верность хоккею.

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